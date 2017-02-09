В Воркуте по инициативе прокуратуры оштрафован сотрудник местного отделения Роспотребнадзора

Прокуратура Воркуты проверила исполнение законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного и муниципального контроля. С целью защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечения открытости в деятельности органов контроля и надзора Правительство РФ постановлением № 415 в апреле 2015 года утвердило Правила формирования и ведения единого реестра проверок.