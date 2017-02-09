Воркутинские театры потратят 7,2 млн федеральной поддержки по проекту «Единой России»

В рамках партийного проекта «Театры малых городов» Государственный театр кукол Республики Коми и Воркутинский драматический театр получат федеральное финансирование на общую сумму 7,2 млн. рублей. По словам заместителя секретаря Коми республиканского отделения партии «Единая Россия», депутата Госсовета Степана Чуракова, суммарный объем субсидии по проекту в размере 670 млн. рублей будет распределен среди 56 регионов.