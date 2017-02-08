В Воркуте пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

10 февраля в Воркуте пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Основной задачей мероприятия является выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения и недопущение ДТП, совершенных нетрезвыми водителями. ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые управляют транспортом в нетрезвом состоянии по тел. 6-57-00 круглосуточно.