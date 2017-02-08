«Воркутауголь» и профсоюзы подписали Коллективный договор на 2017-2019 годы

Руководство АО «Воркутауголь» и представители профсоюзных организаций угольщиков подписали новый коллективный договор. В течение ближайших трех лет он будет регулировать взаимоотношения сотрудников компании и работодателя. Документ, работа над которым длилась с осени прошлого года, подписали генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд и председатели территориальных организаций Росуглепрофа и Независимого профсоюза горняков (НПГ).