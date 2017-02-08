Воркутинским школьникам из-за мороза объявлен очередной актированный день

Как сообщают синоптики Коми ЦГМС, по состоянию на 9 часов утра температура воздуха в Воркуте составила -29.4°C. Управление по делам Гражданской обороны и Чрезвычайным ситуациям города приняло решение об отмене занятий в 1-ую смену для учащихся с 1-го по 5-й классы. По прогнозу Гидрометцентра России, до конца текущей недели погода в Воркуте существенно не изменится. По ночам в нашем городе ожидается от -27°С до -30°С, в дневные часы — от -18°С до -25°С.