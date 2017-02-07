Активисты движения «Гражданский патруль» в Коми требуют заблокировать «группы смерти» в соцсетях

Общественники Сыктывкара обратились в Роскомнадзор с просьбой провести экспертизу и заблокировать группы «ВКонтакте», в которых состояли предполагаемые убийцы 12-летнего мальчика из Воркуты. Как сообщается на официальной странице "Гражданского патруля" на сайте "ВКонтакте", в данных группах идет пропаганда насилия и убийств посредством рекламы аниме мультфильма «Jeff The Killer», в котором главный герой подросток для своего удовольствия убивает людей.