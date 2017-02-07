Информация о продаже социальных проездных билетов на март 2017 года

Вниманию граждан! Продажа социальных проездных билетов на март 2017 года будет проходить по следующим адресам: пос. Заполярный, ул. Фрунзе, д.26 (в здании Дома культуры) – 21 февраля с 10:00 до 14:00 час.; ул. Энгельса, д. 2, павильон ТЦ «Север» – 22 февраля с 10:00 до 15:00 час., 27 и 28 февраля с 10:00 до 16:00 час.; пос. Северный, ул. Юго-Западная, д. 11 и пос. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 13 – 22 февраля с 12:00 до 15:00 час., 27 и 28 февраля с 12:00 до 16:00 час.