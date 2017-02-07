За одобрение кредита жительница Воркуты заплатила мошенникам 3,5 тысячи рублей

В дежурную часть ОМВД России по г.Воркуте обратилась 51-летняя местная жительница, сообщив, что она стала жертвой мошенников. Гражданка пояснила, что для собственных нужд решила взять кредит в сумме 200 тысяч рублей и разместила с этой целью на различных сайтах объявления. Через некоторое время на сотовый телефон заявительницы позвонил мужчина, который представился сотрудником банка «Авиакредит» и предложил свое содействие в получении займа.