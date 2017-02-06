В Воркуте планируется проведение ремонта в прощальном зале городского морга

За последние годы в помещении прощального зала воркутинского морга назрела необходимость сделать косметический ремонт. С учётом эмоционального состояния граждан, которые приходят сюда прощаться с близкими и родными людьми, этот вопрос достаточно актуален. Вместе с тем, указанное помещение находится в составе республиканского имущества, поэтому выделить на ремонт средства из местного бюджета невозможно, а процесс передачи его в муниципальную собственность на данный момент нецелесообразен.