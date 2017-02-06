В Воркуте продолжает гореть городская свалка
Как сообщает ИА «Арктика-Инфо», в ликвидации пожара на воркутинском полигоне ТБО задействованы администрация города и региональное отделение МЧС. В городе сохраняется сложная ситуация. «Делаем все возможное, техника, люди работают, но пока проблематично», - заявил журналистам заместитель руководителя администрации Воркуты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Гущин. Он отметил, что проблемы с тушением пожара возникают из-за суровых морозов.