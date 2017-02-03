Жительница Воркуты стала очередной жертвой интернет-мошенников

В дежурную часть ОМВД России по г.Воркуте обратилась местная жительница, 1987 года рождения с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Потерпевшая сообщила полицейским, что у нее обманом похищено 3 тысячи рублей. Из заявления женщины следует, что она заказала в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» декоративные статуэтки. Неизвестное лицо, вступив с ней в переписку о товаре, указало банковский счет, на который необходимо было перевести в качестве оплаты определенную сумму денег.