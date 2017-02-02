Игорь Гурьев проинспектировал ход выполнения работ по утеплению пустующих квартир в поселке Воргашор

Руководитель администрации Игорь Гурьев и глава города – председатель Горсовета Юрий Долгих совместно с членами рабочей группы по переселению малозаселенных домов поселка Воргашор пострадавших при коммунальной аварии в начале января проинспектировали ход работ по утеплению квартир, в которых отсутствуют жильцы. Их сопровождали воргашорский депутат Совета города Валентин Копасов и местный общественник Владимир Жарук. Директора УК ООО «ЖЭК» Михаила Медведева замещала мастер Лариса Боднар.