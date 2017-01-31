Выездные врачебные бригады начнут прием жителей поселков Воргашор, Заполярный и Комсомольский

В связи с низкой укомплектованностью, отсутствием врачей узких специальностей в Воргашорской больнице решено, что дополнительную специализированную медико-санитарную помощь жителям поселков Воргашор, Заполярный и Комсомольский окажут узкие специалисты Воркутинской поликлиники и Воркутинской детской больницы. К такому решению пришли в администрации города на совместном совещании с главными врачами медучреждений.