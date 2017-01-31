ООО «Водоканал» остается основным должником перед «Комиэнерго»

На 1 января 2017 года просроченная дебиторская задолженность за передачу электроэнергии по сетям филиала МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» составила 663 млн. рублей. Это на 28% меньше, чем за предыдущий отчетный период. Работа с должниками ведется строго в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основными должниками филиала «Комиэнерго» традиционно остаются АО «Шахта Интауголь» (323,7 млн. рублей) и ООО «Водоканал» г.Воркута (231,7 млн. рублей).