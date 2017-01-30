В Воркуте похититель животных из зоомагазина ранее совершил ряд других краж

В дежурную часть ОМВД России по г.Воркуте обратилась продавец магазина по продаже сотовых телефонов, которая сообщила о пропаже из подсобного помещения кошелька с денежными средствами. Ущерб, причиненный заявительнице, составил 6000 рублей. Таким же способом лишилась дамской сумочки с содержимым воркутинка, 1984 года рождения. Заявительница пришла на место работы, оставила сумку в подсобном помещении, а сама отправилась на смену.