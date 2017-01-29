Причина внутреннего обмерзания Усинского водовода – отсутствие снежного покрова

27 января в Воркуте прошло очередное заседание рабочей группы КЧС. Специалисты и представители ООО «Водоканал», администрации города, ООО «Воркутинские ТЭЦ», АО «Воркутауголь», ОАО «РЖД», ОАО «Воркутинских электросетей», управления ГО и ЧС, воркутинского отдела МЧС РФ по республике Коми, прокуратуры, УФСБ и депутатов Госсовета РК и Горсовета Воркуты рассмотрели информацию о рисках обмерзания части Усинского водовода диаметром 1000 мм.