В Воркуте возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с ООО «Регион 11»

Следственным отделом по г.Воркута СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с ООО «Регион 11» в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ). По данным следствия, лица из числа руководства организации уклонились от уплаты в бюджетную систему налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации, исчисленных за период 2012-2014 годов, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.