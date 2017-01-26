Полицейские Воркуты задержали женщину, похитившую у своей дочери ювелирные изделия

В дежурную часть ОМВД России по г.Воркуте обратилась 27-летняя местная жительница с заявлением о том, что у нее из квартиры похищены ювелирные изделия: золотое кольцо, две пары сережек, цепочка, подвеска. Сумма ущерба причиненного заявительнице составила 50 000 рублей. Правоохранители установили, что заявительница покидала пределы города, в это время за квартирой присматривала ее мать, а так же отработали круг лиц имевших доступ к квартире.