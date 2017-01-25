Роспотребнадзор продлил ограничения на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции

Как сообщает сегодня пресс-служба Роспотребнадзора РФ, установленный ранее запрет реализации отдельных видов спиртосодержащей продукции, плотность и эффективность проводимых совместно с органами внутренних дел проверок, позволивших изъять из оборота более 500 тысяч единиц спиртосодержащей непищевой продукции, снижение на 33% количества случаев отравлений и на 65% летальных исходов в период новогодних праздников, определяют действенность принятых мер.