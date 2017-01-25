В Воркуте с сотрудниками шахты «Северная» ведётся индивидуальная работа по трудоустройству

Как сообщает пресс-служба Главы Коми, по состоянию на 25 января, из 128 планируемых к высвобождению сотрудников «Северной» 35 человек трудоустроены на другие предприятия компании «Воркутауголь», 12 человек проходят профессиональное обучение по профессии проходчика и им гарантировано дальнейшее трудоустройство, 16 человек уволены по соглашению сторон с выплатами со стороны АО «Воркутауголь», 10 человек исключены из приказа о сокращении, по сокращению со всеми предусмотренными выплатами уволены 11 человек.