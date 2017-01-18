Дружеские объятия с приятелем в магазине закончились для воркутинки кражей кошелька

В дежурную часть полиции с сообщением о пропаже кошелька с деньгами обратилась 35-летняя женщина. Сумма причиненного ущерба составила 35 тысяч рублей. Стражам порядка воркутинка сообщила, что пропажу кошелька обнаружила после того, как вернулась из магазина. Сотрудники полиции провели проверку, в ходе которой выяснилось, что к хищению денежных средств причастен знакомый, с которым заявительница встретилась в магазине.