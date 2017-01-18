Сергей Илларионов: «Жильцам дома №5″б» по улице Димитрова фен не понадобился!»

Коммунальная история с жительницей дома №5 "б" по улице Димитрова, озвученная в эфире федерального телеканала "LIFE", получила благополучное продолжение. После вмешательства в данный вопрос администрации города и представителей общественности, в многострадальном доме происходит долгожданное благоустройство. Управляющая компания, обслуживающая дом, изыскала средства и в настоящее время производит за свой счет замену ветхих труб в квартире жильцов.