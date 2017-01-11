В Воркуте коммунальщики предложили жителям дома греть заледеневшие счётчики феном
Жительница дома №5"б" по улице Димитрова в Воркуте Снежанна Чаусова рассказала телеканалу "LIFE", что коммунальные службы предложили ей отогревать обледенелые счётчики феном. 5 января из-за холодов в доме прорвало трубы. В итоге жилое здание осталось без отопления. — "У нас залиты счётчики, мы не можем включить свет и обогреватели. Сняли батареи в подъезде, заходишь — как на улице. В квартире у дочери — 12–14 градусов.