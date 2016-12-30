Антитеррор: по требованию МВД в новогоднюю ночь перекроют доступ транспорта в центр города

По требованию МВД России в Воркуте с 31 декабря на 1 января Центральная площадь будет временно перекрыта техникой и снежными буртами. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности отдыхающих в новогоднюю ночь воркутинцев. Правоохранительные органы рассчитывают, что использование подобных инженерно-технических средств в местах массового пребывания граждан позволит исключить целенаправленный проезд габаритной автотехники в целях осуществления теракта.