Полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности в новогодние праздники

Министерством внутренних дел по Республике Коми совместно с Управлением Росгвардии проводится комплекс мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в дни празднования Нового 2017 года и Рождества Христова. В охране общественного порядка наряду с полицейскими и сотрудниками Росгвардии примут участие представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и казачеств.