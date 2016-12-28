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Подарок патриарха Кирилла вездеход-амфибия «ТРЭКОЛ» прибыл в Воркуту

28.12.2016   Воркута

23-го декабря утром с железнодорожной платформы был разгружен и самоходным образом переехал в гараж, для подготовки к эксплуатации, подарок Патриарха Кирилла — вездеход-амфибия «ТРЭКОЛ». Это дарение новообразованной Воркутинской епархии Его Святейшество совершил во время празднования своего 70-летнего юбилея в Храме Христа Спасителя, в ответ на просьбу Управляющего Воркутинской епархией епископа Иоанна во время Первосвятительского визита в Воркуту в конце июня.

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