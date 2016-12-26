МЧС Коми: Как безопасно встретить Новый год!

Первое и главное правило – не теряйте голову во время празднования! Постарайтесь соблюсти меру в потреблении алкогольных напитков. Не доводите себя до критического состояния! Будьте осторожны с огнем, особенно при курении, и особенно если Вы в состоянии опьянения. Малейшая оплошность может привести к пожару! Не курите в постели! Будьте внимательны при эксплуатации электроприборов. Не доверяйте присмотр за ними детям, не допускайте перегрузки электросети!