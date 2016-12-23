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Продолжительный период аномальных холодов в Республике Коми закончился

23.12.2016   Воркута

Предпоследняя неделя уходящего года была богата на погодные сюрпризы. Как сообщает ИА "Комиинформ", на большей части территории Коми отмечались 40-градусные морозы. Самая низкая температура -49С зафиксирована на севере Вуктыльского района на метеостанции Усть-Щугор. На фоне аномальных морозов в середине недели циклон принес сильные снегопады, резкие перепады атмосферного давления, скачки температуры на 15-20С за 12 часов сначала в сторону повышения, а затем понижения.

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