Продолжительный период аномальных холодов в Республике Коми закончился
Предпоследняя неделя уходящего года была богата на погодные сюрпризы. Как сообщает ИА "Комиинформ", на большей части территории Коми отмечались 40-градусные морозы. Самая низкая температура -49С зафиксирована на севере Вуктыльского района на метеостанции Усть-Щугор. На фоне аномальных морозов в середине недели циклон принес сильные снегопады, резкие перепады атмосферного давления, скачки температуры на 15-20С за 12 часов сначала в сторону повышения, а затем понижения.