ФАС России утвердила тарифы на электроэнергию для «Воркутинских ТЭЦ» «Т плюс» до конца 2017 года
Как сообщает сегодня ИА "RNS", правление ФАС России утвердило тарифы на электроэнергию и мощность в отношении генерирующих объектов «Воркутинские ТЭЦ» на второе полугодие 2017 года. «Коллегиальный орган антимонопольного ведомства проанализировал целесообразность учета в тарифе капитальных вложений общества в размере 244,691 млн рублей на 2-е полугодие 2017 года», — отмечается в сообщении ФАС. В тариф «Воркутинских ТЭЦ» также будут включены расходы на реализацию инвестпрограммы.