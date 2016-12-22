52-летний воркутинец лишился средств на банковской карте после вечера с молодыми подругами





В дежурную часть полиции обратился 52-летний воркутинец по факту хищения денежных средств с принадлежащей ему банковской карты в сумме более 24 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что к хищению денежных средств причастны приятельницы мужчины, которые находились у него в гостях. В течение длительного времени потерпевший в компании гостей распивал спиртное. Во время застолья мужчина доверил одной из приятельниц свою банковскую карту, чтобы она приобрела горячительное.