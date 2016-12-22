МВД Коми предупреждает об опасности употребления нелегального алкоголя и спиртосодержащих жидкостей

В преддверии новогодних праздников МВД по Республике Коми предупреждает граждан об опасности отравления алкогольной продукцией, приобретенной в местах несанкционированной торговли, через интернет, либо по ценам более низким, чем установлено приказами Минфина, а также продукцией с маркировкой «Duty free» вне специализированных для данного вида товаров магазинов. Приобретать данный товар лучше всего в крупных торговых сетях, где за качеством товаров идет постоянный контроль