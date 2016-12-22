Власти Коми просят предпринимателей прекратить торговлю спиртосодержащими жидкостями

В Республике Коми усилят контроль за продажей спиртосодержащих непищевых средств и алкогольных суррогатов. Такое решение было принято в ходе заседания региональной Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Открывая заседание, первый заместитель Председателя Правительства Коми Лариса Максимова напомнила собравшимся о произошедшем накануне в Иркутске массовом отравлении спиртосодержащим лосьоном «Боярышник».