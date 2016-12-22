Глава Воркуты Юрий Долгих и мэр города Игорь Гурьев поздравили энергетиков с праздником!

Уважаемые работники энергетических предприятий Воркуты! Свой профессиональный праздник вы отмечаете в самое темное и холодное время года – в разгар Полярной ночи. Символично, что именно вы приносите тепло и свет в наши дома, обеспечиваете работу промышленных, транспортных, коммунальных и торговых предприятий, медицинских, образовательных, культурных и социальных учреждений города. Своим трудом вы даете жизнь Воркуте.