Коми отделение Сбербанка сообщает о работе офисов в праздничные дни

Офисы Коми отделения Сбербанка в связи с празднованием Нового года и Рождества в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года будут работать в следующем режиме: 31 декабря режим работы офисов банка, обслуживающих клиентов – физических лиц в субботу, будет сокращен. 1, 2, 3, 7 и 8 января станут для всех офисов выходным днем. 4, 5 и 6 января будут работать основные крупные офисы Сбербанка, подробную информацию о режиме работы офисов в эти дни можно уточнить по телефону: 8-800-555-555-0.