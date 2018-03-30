В Сыктывкаре идёт подготовка к Пасхальным мероприятиям

Они состоятся 8 апреля. По традиции, в день празднования Светлого Христого Воскресенья по Сыктывкару пройдёт шесть крестных ходов, которые встретятся на площади перед Свято-Стефановским кафедральным собором, где для всех желающих состоится праздничная пасхальная программа. Мэрия города информирует о маршруте движения крестных ходов и программе праздника.

Маршруты крестных ходов 8 апреля 2018 года:

– от Свято-Вознесенского храма (м. Кируль): ул.Кирова, д.79а – ул.Кирова – ул.Свободы – площадь перед Свято-Стефановским Кафедральным Собором, ул.Свободы, 60 по тротуарам с соблюдением правил дорожного движения и безопасности с 11.00 до 12.00 часов;

– от храма Воскресения Христова подворье Кылтовского женского монастыря: Октябрьский пр-т, д. 41/1 – ул.Коммунистическая – ул.Первомайская – ул.Куратова – ул.Ленина – ул.Свободы, д.60 по тротуарам с соблюдением правил дорожного движения и безопасности с 11.00 до 12.00 часов;

– от храма Покрова Пресвятой Богородицы (м.Орбита): ул.Тентюковская, д. 327 – ул.Лыткина – ул.Печорская – ул.Энгельса – ул.Интернациональная – ул.Свободы, д.60 по тротуарам с соблюдением правил дорожного движения и безопасности с 11.00 до 12.00 часов;

– от храма в честь Смоленской иконы Божией Матери (м.Давпон): ул.Морозова, д.173 – ул.Станционная – ул.Маркова – ул.Димитрова – Октябрьский пр-т – ул.Коммунистическая – ул.Первомайская – ул.Куратова – ул.Ленина – ул.Свободы, д.60 по тротуарам с соблюдением правил дорожного движения и безопасности с 10.20 до 12.00 часов;

– от храма Св. блгв. Александра Невского (военный гарнизон): ул.Катаева, д.20 – Октябрьский пр-т – ул.Орджоникидзе – ул.Ленина – ул.Свободы, д.60 по тротуарам с соблюдением правил дорожного движения и безопасности с 11.00 до 12.00 часов;

– от храма Рождества Христова (Епархиальное управление): ул.Бабушкина, д.20 – ул.Ленина – площадь перед Свято-Стефановским Кафедральным Собором (ул.Свободы, д.60) по тротуарам с соблюдением правил дорожного движения и безопасности с 11.30 до 12.00 часов;

В 12:00 крестные ходы встречаются для проведения праздничного молебна архиерейским чином на площади перед Свято-Стефановским Кафедральным Собором (ул.Свободы, д.60).

План проведения праздника «Пасха» на площадке возле Свято-Стефановского кафедрального собора, 8 апреля 2018 года:

10:00–16:30 – Праздничная торговля;

11:55–12:00 – Встреча Крестного хода на Предсоборной площади;

12:00–12:10 – Поздравления Владыки Питирима и главы МО ГО «Сыктывкар»-руководителя администрации Валерия Козлова;

12:10–15:00 – Праздничная концертная программа, игровые блоки и пасхальный хоровод.

Также в связи с проведением Пасхальных мероприятий в Сыктывкаре изменится схема движения транспорта, о которой мэрия города сообщит дополнительно.