Свыше двухсот участников собрал в Сыктывкаре детский турнир по плаванию «Зарни Ёс» («Золотая Рыбка»)

Вчера, 29 марта 2018 года в спортшколе "Родник Севера" был дан старт открытому традиционному детскому турниру по плаванию "Зарни Ёс". На соревнования приехали команды из Воркуты («Олимпиец», ДТДиМ), Котласа (ДЮСШ № 1), Ухты (ДЮСШ "Юность"), Сыктывкара (ФЦ "Здоровье", СК "Бумажник", ДЮСШ "Орбита", ДЮСШ "Родник Севера"). Всего 217 участников.

Торжественное открытие началось с выступления ансамбля "Балалайка" имени Семёна Налимова.

Спортсменов и зрителей приветствовали начальник отдела учебной и физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Республики Коми Елена Агрон, заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Елена Семейкина, начальник управления физической культуры и спорта администрации Мо ГО «Сыктывкар» Михаил Дудников и президент Федерации плавания республики Юрий Колмаков.

Гимн Российской Федерации исполнила заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Коми, лауреат премии Правительства Республики Коми Ольга Сосновская.

Представителям команд вручены подарки с символикой соревнований.

По результатам первого дня соревнований рекорды установили:

Гаина Дарья : 7 лет, Ухта, СШ «Юность» с результатом 45.98 сек. (50 м вольным стилем),

Сибирко Екатерина: 8 лет, Воркута ДТДиМ с результатом 40.53 сек.(50 м вольным стилем,

Шаблакова Анна: 9 лет, Воркута ДТДиМ с результатом 35.08 сек.(50 м вольным стилем),

Валиуллин Артём: 7 лет, Котлас ДЮСШ № 1 с результатом 42.19 сек.(50 м вольным стилем),

Журавский Георгий, 9 лет, Сыктывкар СШ «Родник Севера» с результатом 32.96 сек.(50 м вольным стилем),

Иринархова Елизавета, 9 лет, Котлас ДЮСШ № 1 с результатом 44.91 сек.(50 м брассом),

Дёмин Андрей, 9 лет, Сыктывкар СШ «Родник Севера» с результатом 48.15 сек.(50 м брассом),

Гошев Александр, 7 лет, Котлас ДЮСШ № 1 с результатом 56.13сек.(50 м брассом),

Помысова Полина 9 лет, Сыктывкар СШ «Родник Севера» с результатом 1.32.37 сек. (100 м батт),

Посохов Артём, 8 лет, Котлас ДЮСШ № 1 с результатом 1.46.86 сек.(100 м батт),

Ластовская Владислава, 9 лет, Сыктывкар СШ «Родник Севера» с результатом 1.23.75 сек.(100 м на спине),

Павлов Кирилл 9 лет, Котлас ДЮСШ № 1 с результатом 1.23.69 сек.(100 м на спине).

По мнению экспертов, для юных спортсменов соревнования – это реальный старт-ап, возможность продемонстрировать свои способности и достижения и получить «зеленый свет» на пути к новым спортивным вершинам.