В Сыктывкаре проходит сплошная проверка торгово-развлекательных центров и торговых сетей на пожарную безопасность

Как было озвучено в ходе заседания республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), прошедшего в режиме видеоселектора под председательством зампреда регионального правительства Константина Лазарева, завершатся мероприятия в максимально сжатые сроки – ориентировочно 11 апреля.

В сыктывкарской студии присутствовал 41 представитель торгово-развлекательных центров города и торговых сетей.

В ходе заседания было озвучено, что с 29 марта во всех муниципалитетах Республики Коми начата внеплановая проверка объектов торгово-развлекательного профиля на предмет выявления нарушений пожарной безопасности. Как проинформировали представители служб пожарного надзора, типичные нарушения касаются заужения торговых залов, захламления путей эвакуации, запирания запасных выходов, незнания действий и порядка работы при чрезвычайных ситуациях персоналом организаций.

Проверка продлится две недели. Все выявленные замечания должны быть незамедлительно устранены, результаты проверки обобщены и рассмотрены на местном уровне. Собственникам и управляющим помещениями торгово-развлекательных центров и торговых сетей необходимо провести противопожарные тренировки с вовлечением всех оперативных служб. Аналогичную работу организует муниципалитет в учреждениях подведомственной сети, упор будет сделан на отработку действий на случай пожара в детских садах и школах Сыктывкара. Также во всех муниципальных учреждениях необходимо актуализировать должностные инструкции персонала в части действий при пожаре.

Результаты данного комплекса работ будут рассмотрены на очередном заседании КЧС.

Кроме этого, в ходе заседания КЧС рассматривались вопросы безопасного прохождения периода половодья и подготовки к пожароопасному сезону.