Власти Сыктывкара и финской Лаппеенранты выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству

Сегодня глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Валерий Козлов и представитель администрации города Лаппеенранта Ари Торниайнен обменялись проектами протоколов о намерениях между городами о сотрудничестве. После рассмотрения и обсуждения документа стороны перейдут к этапу подписания соглашения о побратимстве.

По словам А.Торниайнена, несмотря на сложную геополитическую обстановку в Европе, Финляндия и город Лаппеенранта в частности, готовы выстраивать взаимодействие, диалог с Республикой Коми в различных сферах.

-Традиционно Финляндия и Коми взаимодействуют в сфере лесной промышленности. Этот наш визит открывает новую страницу сотрудничества в области спорта. В 2021 году в Сыктывкаре пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом. То, что выбор пал на Сыктывкар, на мой взгляд, неслучайно, так как в России и в Республике Коми в частности, очень развит хоккей с мячом. Здесь приступают к возведению ледового дворца, который примет спортсменов мирового уровня, - отметил А. Торниайнен.

В настоящее время создана рабочая группа на уровне Правительства Республики Коми по реализации проекта строительства ледового дворца в Сыктывкаре – прорабатывается техническая документация, эскизные проекты.

По словам В. Козлова, проект протокола о намерениях отражает наши общие желания сотрудничать по максимально широкому спектру вопросов.

- Речь идет о культурном, спортивном обмене, установлении экономических связей, о взаимодействии бизнес-структур, развитии деловых связей между предприятиями и организациями двух стран и о совместной работе органов местного самоуправления в сфере обмена передовым опытом в области управления.

Также состоялось подписание соглашение между клубами «Строитель» и «Вейтеря».