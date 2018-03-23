Управление Роскомнадзора по РК информирует

Ст. 22 Федерального закона «О персональных данных» закрепила за операторами обязанность до начала обработки персональных данных уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных.

Если деятельность оператора по обработке персональных данных не подпадает под действие ч. 2 ст. 22Федерального закона «О персональных данных», то он обязан подать в Управление Роскомнадзора по Республике Коми уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных согласночастям 1, 3 ст. 22

Федерального закона «О персональных данных». Кроме того, согласно ч.7 ст.22 в случае изменений сведений, указанных в ч. 3 ст.22 этого закона, оператор обязан уведомить об этом уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней с даты возникновении таких изменений.

Обращаем внимание, что в ч. 3 ст. 22 Федерального закона внесены изменения, вступившие в законную силу с 01 сентября 2015 года. В связи с чем в уведомлении, согласно п.п.10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона, необходимо указывать сведения о базах данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

Операторам, которые были внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных до вышеуказанных изменений, необходимо направить в Уполномоченный орган, информационное письмо о базах данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

Электронную форму уведомления, письма о внесении изменений и рекомендации по их заполнению можно найти на странице Управления Роскомнадзора по Республике Коми: http://11.rkn.gov.ru/ в разделе «Электронные формы заявлений».