Управление Роскомнадзора по РК информирует

23.03.2018   Сыктывкар

Ст. 22 Федерального закона «О персональных данных» закрепила за операторами обязанность до начала обработки персональных данных уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. 

Если деятельность оператора по обработке персональных данных не подпадает под действие ч. 2 ст. 22Федерального закона «О персональных данных», то он обязан подать в Управление Роскомнадзора по Республике Коми уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных согласночастям 1, 3 ст. 22

Федерального закона «О персональных данных». Кроме того, согласно ч.7 ст.22 в случае изменений сведений, указанных в ч. 3 ст.22 этого закона, оператор обязан уведомить об этом уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней с даты возникновении таких изменений.

Обращаем внимание, что в ч. 3 ст. 22 Федерального закона внесены изменения, вступившие в законную силу с 01 сентября 2015 года. В связи с чем в уведомлении, согласно п.п.10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона, необходимо указывать сведения о базах данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

Операторам, которые были внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных до вышеуказанных изменений, необходимо направить в Уполномоченный орган, информационное письмо о базах данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

Электронную форму уведомления, письма о внесении изменений и рекомендации по их заполнению можно найти на странице Управления Роскомнадзора по Республике Коми: http://11.rkn.gov.ru/ в разделе «Электронные формы заявлений».

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