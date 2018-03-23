Недобросовестные компании обманным путем устанавливают и заменяют электросчетчики по завышенным ценам

На днях пожилой житель поселка Верхняя Максаковка был введен в заблуждение специалистами одной коммерческой фирмы, которые обходя квартиры, предлагали услуги по замене приборов учета электроэнергии. Сотрудники компании убедили пожилого человека поменять прибор, аргументируя тем, что затраты на установку нового электросчетчика в размере 4900 рублей должна компенсировать администрация города. Более того, утверждали мошенники, после установки нового прибора учета тариф изменится в сторону уменьшения, что, безусловно, не могло не повлиять на решение пенсионера.

На самом деле срок службы таких приборов согласно паспорта 25-30 лет. Также устанавливаются межповерочные интервалы от 4 до 16 лет в зависимости от типа счетчика. У пенсионера электросчетчик был установлен всего три года назад. Не владея этой информацией, он дал письменное согласие на замену прибора и заплатил существенные для пенсионера деньги.

По информации администрации Сыктывкара, к мэрии столицы Коми эти фирмы отношения не имеют. Компенсация расходов из бюджета города на оплату услуг по установке и замене электросчетчиков не предусмотрена. Более того, процедура установки или замены электросчетчика никак не может повлиять на уровень тарифа.

Уважаемые сыктывкарцы! Убедительная просьба не поддаваться на уговоры мошенников! При поступлении такого рода предложений просим уточнить информацию в администрациях поселков или в Управлении ЖКХ администрации Сыктывкара по тел. 24-52-32.