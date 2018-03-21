С 30 марта по 5 апреля в школах Сыктывкара объявлены каникулы

По информации Управления образования Сыктывкара, соответствующие изменения в календарные учебные графики вносятся образовательными учреждениями города. Информация о каникулах будет доведена до сведения родителей. Обучение будет осуществляться дистанционно.

Напомним, что 19 марта на основании рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Республике Коми для организации работы в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ и предупреждения формирования очагов групповой заболеваемости постановлением администрации города был приостановлен учебный процесс в школах с 20 по 29 марта включительно. Родители учащихся были своевременно оповещены об этом.

Также в Сыктывкаре в этот период не будут проводиться культурные и спортивные массовые мероприятия в закрытых помещениях, а также занятия в учреждениях дополнительного образования.