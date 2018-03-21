В Сыктывкаре определили победителей рейтингового голосования

Мероприятие состоялось в минувшее воскресенье, 18 марта. Более 30 тысяч сыктывкарцев высказались, какие городские общественные территории необходимо в первоочередном порядке благоустроить в этом году в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Муниципальная общественная комиссия завершила подсчёт итогов рейтингового голосования. Голоса распределились следующим образом.

1. Общественный парк культуры и отдыха им.С.М.Кирова: ул. Кирова от пересечения с ул.Бабушкина до ул.Горького (13 728 голосов);

2. Площадь перед зданием плавательного бассейна по ул. Первомайской, 74 (13 619 голосов);

3. Стефановская площадь (9897 голосов);

4. Городской сквер в районе улиц Старовского, Оплеснина, Парковая и Катаева (парк «Строитель») (8837 голосов);

5. Тротуар по улице Красноборская в пгт. Верхняя Максаковка (4910 голосов).

Победителями признаны первые четыре территории.

По Эжвинскому району:

1. Слободская площадь (4 734 голосов)

2. Пешеходная зона по ул. Слободская: спуск от дома по ул. Мира,13 по ул. Слободская, 10 (3 812 голосов);

3. Сквер по проспекту Бумажников, 33 (2 970 голосов).

Победителями признаны первые две территории.