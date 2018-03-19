В последнее воскресенье марта сыктывкарцев приглашают на «Лыжный праздник»

В Сыктывкаре 25 марта состоится очередной этап спартакиады «Папа, мама, я - здоровая семья. Вместе в ГТО». Участники встретятся лицом к лицу на лыжной трассе.

Третий этап семейной спартакиады под названием «Лыжный праздник» пройдет на лыжной базе «Спортивная», что находится за железнодорожным вокзалом. Участников соревнований ждут несколько эстафет для всех членов семей. Судьбу призовых мест решат папы и мамы в итоговой гонке преследования, в которой участники по очереди стартуют друг за другом с заделом, созданным по ходу прохождения эстафет.

Напомним, что в команду входят папа, мама и два ребенка. Суммарный возраст двух детей на начало спартакиады не должен превышать 23 лет, старшему ребенку должно быть не более 14 лет, младшему — не менее 5 лет.

Подать заявку на участие и получить дополнительную информацию необходимо в Центре спортивных мероприятий Сыктывкара с 9 до 17 часов по адресу ул. Первомайская, 74, по телефону 200-174 или по электронной почте csmsykt@mail.ru.

Этап начнется в 12.00. При ухудшении погодных условий организаторы оставляют за собой право перенести соревнования.