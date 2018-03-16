18 марта в Сыктывкаре пройдет митинг-концерт «Россия и Крым — вместе навсегда»

Праздничные мероприятия, посвященные 4-й годовщине воссоединения Крыма и России, в столице Коми начнутся в 19:30 на площадке перед зданием Центрального плавательного бассейна на перекрестке улиц Коммунистическая и Первомайская (площадка «под часами»). В этот же день праздничные мероприятия пройдут по всей стране.

Инициатором организации и проведения митинга-концерта в столице Республики Коми выступила Сыктывкарская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель которой Владимир Пыстин отметил, что воссоединение России с Крымом является важнейшим историческим событием в жизни нашего государства, которое вызвало патриотический подъём в обществе.

«Для представителей старшего поколения, прошедших тяготы войны, лихолетье послевоенного восстановления страны особенно важно сохранение стабильности, целостности государства как оплота мирной жизни. Нам важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки жили в сильной и единой стране, поэтому активом нашей организации было принято решение инициировать митинг-концерт, чтобы напомнить подрастающему поколению о незыблемых человеческих ценностях - любви к Родине, стране, единению и согласию в обществе. Россию и Крым объединяет общность истории, мы единый народ. Очень отрадно, что ежегодно на митинги, посвященные этой дате, приходят не только ветераны, но и молодое поколение, которое является будущим государства», - подчеркнул В. Пыстин.

Принять участие в этом ярком, интересном событии могут все желающие. В этот день собравшихся поприветствуют представители органов власти и видные общественные деятели.

Кроме этого, на митинг-концерте выступят солисты Театра оперы и балета Республики Коми Виталий Гудовский и Оксана Клипка, лауреат Всероссийского конкурса «Голоса России» Галина Стрепетова, лауреат премии Правительства Республики Коми им. Валентины Есевой, солистка Коми республиканской филармонии Екатерина Курочкина, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Коми, солистка Театра оперы и балета Республики Коми Альфия Коротаева, лауреата Международных конкурсов, солист Театра оперы и балета Республики Коми Максим Палий, вокальная студия «Созвездие» Сыктывкарского торгово-технологического техникума, танцевальный коллектив «Феникс» Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума и другие артисты и творческие коллективы.

В рамках мероприятия будет обеспечено дополнительное освещение, а также организована выездная торговля кулинарными изделиями и полевая кухня с бесплатным чаем.

*** Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.