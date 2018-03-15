«Дни микрорайонов» в Сыктывкаре: флешмоб для дошколят, сказ об Усть-Сысольске и молодецкие забавы

18 марта, в воскресенье будут организованы восемь площадок, где пройдут развлекательные и спортивные мероприятия.

К примеру, на площадке возле средней общеобразовательной школы №43 (ул. Петрозаводская, 44) запланирован концерт «Весна идет — весне дорогу!» для жителей микрорайона и гостей столицы Коми. Также организаторы проведут подвижные игры «Россия, вперед!», спортивный флешмоб для дошколят «Делай, как я!» и состязания «Молодецкие забавы», в ходе которых гости мероприятия смогут проверить свои силы в метании гири в длину.

Перед Дворцом творчества детей и учащейся молодежи (ул. Орджоникидзе, 21) развернется концертно-театрализованная программа «Как зыряне императрицу позабавили», в ходе которой дети и взрослые в игровой форме узнают, как поселение Усть-Сысольск стало городом.

Также в этот день запланированы выступления творческих коллективов и солистов Дворца творчества детей и учащейся молодежи в рамках концертной программы «Мы вместе», веселые старты и другие подвижные игры.

В Нижнем Чове на территории школы № 11 сыктывкарцев ждет концертная программа с участием творческих коллективов учреждений культуры города, а также спортивные состязания «Играйка», хороводные игры и конкурсы.

Помимо развлекательных мероприятий на всех площадках пройдет литературно-краеведческая викторина «Знатоки», будут работать центры здоровья с возможностями измерения параметров веса, роста, артериального давления, традиционные выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества и выездная торговля.

Напомним, гулянья развернутся с 10.00 до 16.00 на площадках возле средних школ №№43 (ул. Петрозаводская, 44), №21 (ул. Красных партизан, 68), №24 (ул. Морозова, 175) и в Нижнем Чове на территории школы №11 (ул. Магистральная,13), а также у здания Дворца творчества детей и учащейся молодежи, в Лесозаводе, у спортивной школы по футболу (Спортивно-концертный центр, ул. Школьная,13) и в Эжвинском районе – на Слободской площади (ул. Мира 10/1) и в парке по ул. Славы.