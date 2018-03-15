Сыктывкарцы смогут определить будущий облик города на 64 пунктах сбора предложений

Жители столицы Коми выберут понравившиеся дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий Сыктывкара в ходе рейтингового голосования, которое состоится 18 марта в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Горожане смогут ознакомиться с эскизами дизайн-проектов и перечнем запланированных работ по благоустройству общественных территорий Сыктывкара на информационных стендах, которые будут размещены на пунктах сбора предложений, расположенных в 64 точках города.

Вниманию жителей Сыктывкара будет представлено пять дизайн-проектов общественных территорий, из них необходимо выбрать до трех наиболее понравившихся проектов. В свою очередь, жители Эжвинского района могут ознакомиться с тремя проектами и выбрать до двух из них.

Во всех пунктах сбора предложений будут работать волонтеры, которые, зафиксировав паспортные данные, будут выдавать бюллетени. Отметим, что паспортные данные нужны исключительно для учета принявших участие в рейтинговом голосовании и не предназначены для передачи третьим лицам.

Кроме этого, с остальными жителями столицы Коми выбрать, каким будет город в перспективе, смогут сыктывкарцы, которым уже исполнилось 14 лет.

Заполненный бюллетень необходимо будет опустить в урну для сбора предложений. Таким образом 18 марта жители города определят рейтинговым голосованием, какие общественные пространства будут благоустраиваться в первоочередном порядке.

Ознакомиться с расположением пунктов сбора предложений можно по ссылке: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1rT6HzxGPeGySpx5Ih20Xyd69xQlE23sm&.

***Напомним, что 9 февраля в Сыктывкаре завершилось общественное обсуждение 12 предложенных общественных территорий, в ходе которого от жителей города поступило 29 145 предложений на предмет первоочередности благоустройства территорий. В результате общественной муниципальной комиссией были утверждены восемь общественных пространств для участия в рейтинговом голосовании 18 марта, в ходе которого горожане примут окончательное решение о приоритетности благоустройства следующих общественных территорий:

1. Стефановская площадь;

2. Городской сквер в районе улиц Старовского, Оплеснина, Парковой, Катаева (парк «Строитель»);

3. Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова: ул. Кирова от пересечения с ул. Бабушкина до ул. Горького;

4. Улица Красноборская в поселке В. Максаковка: от ул. Большой до ул. Снежной;

5. Площадь перед зданием Центрального плавательного бассейна по ул. Первомайская,74 (площадка «под часами»);

6. Слободская площадь в Эжвинском районе;

7. ул. Слободская – спуск от ул. Мира, 13 до ул. Слободская, 10;

8. Сквер по пр. Бумажников, 33.