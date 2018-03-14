Мэрия Сыктывкара обеспечит выдачу талонов управляющим компаниям на льготное размещение убранного снега на полигоне

Соответствующее решение было принято администрацией города по итогам прошедшей сегодня рабочей встречи с участием Заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константина Лазарева.

Факсограммы с требованием организовать уборку и вывозку снега на льготных условиях направлены в оперативном порядке в адрес управляющих компаний города.

Выдача талонов для утилизации снежных масс на полигоне в местечке Дырнос будет организована Управлением ЖКХ Сыктывкара с 15 по 17 марта этого года включительно.

Представители управляющих компаний для организации своевременной уборки и вывоза снега могут обратиться в администрацию Сыктывкара по адресу: ул. Бабушкина, 22 каб. № 341 (тел. 29-42-01) с 09.00 до 17.00 в рабочие дни.

В случае отсутствия собственного автотранспорта необходимо обращаться в специализированные организации для привлечения техники на договорной основе.