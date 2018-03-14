В Республике Коми пройдет митинг-концерт в честь 4-ой годовщины воссоединения Крыма с Россией

Митинг-концерт "Крымская весна" пройдет в Сыктывкаре в воскресение, 18 марта.

В этот же день праздничные мероприятия, приуроченные ко дню воссоединения Крыма с Россией, пройдут по всей стране.

Праздничные мероприятия в столице Коми начнутся в 19:30 на площадке перед зданием Центрального плавательного бассейна на перекрестке улиц Коммунистическая и Первомайская (площадка «под часами»).

Инициатором организации и проведения митинга-концерта в столице Республики Коми выступила Сыктывкарская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

*** Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.