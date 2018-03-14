Управляющим компаниям и торговым организациям Сыктывкара необходимо усилить работу по уборке и вывозке снега с закрепленных территорий

14.03.2018   Сыктывкар

lazarev sneg 08 glav

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