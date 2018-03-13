18 марта в День микрорайонов жителей Сыктывкара ждут восемь развлекательных площадок

Прошедшие 4 марта Проводы Зимы в рамках «Дней микрорайонов» вызвали положительные отклики со стороны сыктывкарцев, которые с удовольствием семьями участвовали в праздничных мероприятиях.

В ближайшее воскресенье на тех же площадках города и Эжвы также запланированы спортивные состязания, викторины, конкурсы, веселые старты, выступления творческих коллективов и солистов, флешмобы, театрализованные представления, интерактивные программы, мастер-классы, шуточные соревнования для детей и взрослых с призами от организаторов. Все мероприятия будут проходить на свежем воздухе, для выступлений коллективов и аниматоров будут обеспечены мини-сцены и подиумы.

Также будут работать пункты здоровья, где можно будет измерить артериальное давление, рост и вес, получить консультацию по здоровому образу жизни. Будут организованы полюбившиеся жителям города и гостям столицы Коми выставки изделий декоративно-прикладного творчества на всех площадках, а также выездная торговля.

***18 марта в День микрорайонов Сыктывкара на 8 площадках возле средних школ №43 (ул. Петрозаводская, 44), №21 (ул. Красных партизан, 68), №24 (ул. Морозова, 175), в Нижнем Чове на территории школы №11 (ул. Магистральная,13), а также у здания Дворца творчества детей и учащейся молодежи, в Лесозаводе у спортивной школы по футболу (Спортивно-концертный центр, ул. Школьная,13), в Эжвинском районе – на Слободской площади (ул. Мира 10/1) и в парке по ул. Славы, развернутся гулянья с 10.00 до 16.00. Горожан и гостей столицы Коми ждут сюрпризы, концертные программы, спортивные забавы, игровые эстафеты, розыгрыши призов и многое другое.